Meppen. In den Rathäusern Meppen, Haren, Haselünne, Geeste, Twist oder Herzlake werden immer öfter Mitarbeiter verbal beleidigt und sogar tätlich angegriffen. Zudem würden sie mit allen denkbaren Gegenständen beworfen. Kraftausdrücke wie „Arschloch“, „Du bist Scheiße“ oder „Fuck You“ sind fast schon Normalität.

