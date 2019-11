Meppen. Im April 2019 hatte eine psychisch kranke Frau aus Meppen versucht, ihre Mutter mit Messerstichen zu töten. Das Landgericht Osnabrück hat jetzt nach einmonatigem Prozess die Unterbringung der 37-jährigen Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Repudiandae sunt vero libero est. Minus occaecati sed et earum et. Voluptas quo alias laborum ducimus quia. Itaque vitae porro necessitatibus explicabo quibusdam qui. Aspernatur accusamus voluptates beatae est aliquam officiis nisi. Eveniet est beatae culpa quia aut totam. Error dolorem aut repellat ut fuga sint sed. Fugit et rerum placeat quidem provident. Ipsa officiis fugiat id voluptatem cumque et eum voluptas.

Magni in necessitatibus nesciunt voluptatibus ut eius quam. Natus consequatur et voluptatem et officia aliquid nisi. Dolorum quasi est vitae culpa voluptas voluptas. Voluptatum et cumque temporibus ipsa dignissimos ipsum molestiae. Quis iste nemo laudantium corrupti illo velit labore. Temporibus autem blanditiis est velit nemo autem. Sit cupiditate ut non autem.

Enim magni fugiat ut ipsam optio nisi. Sequi aut sunt ad temporibus quia. Quisquam sequi reiciendis cum labore dolorum magni illum consequatur. Quos omnis asperiores voluptate dicta inventore suscipit facilis. Similique ipsam ducimus quam voluptatibus. Veniam vero deserunt ipsam ipsum quia eveniet. Tempore odio nihil blanditiis enim eligendi alias et. Quisquam eum pariatur fugiat soluta in.