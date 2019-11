Kostenfreies Busfahren an Adventssamstagen in Meppen CC-Editor öffnen

Kostenfreie Busfahrten an den Adventssamstagen kündigten Karl-Heinz Tallen (CDU), Jochen Hilckmann (UWG), Martin Tecklenburg (Bündnis 90/Die Grünen), Bürgermeister Helmut Knurbein, Rainer Levelink, Geschäftsführer der Hermann Levelink Omnibusverkehr GmbH & Co. KG, Matthias Wahmes, Städtischer Direktor, und Wilhelm Berling, Fachbereichsleiter Öffentliche Ordnung, an. Foto: Stadt Meppen

Meppen. In der Adventszeit locken die Meppener Geschäfte und der Weihnachtsmarkt wieder viele Menschen in die Innenstadt. Um den Besuchern ein stressfreies Ankommen in der Innenstadt zu ermöglichen, können die Busse im Stadtlinienverkehr an den Adventssamstagen kostenlos genutzt werden.