Meppen. Wegen einer schweren Augenerkrankung musste sich eine Meppenerin in einer Spezialklink in Ahaus behandeln lassen. Doch die Kosten für die Fahrten wollte ihre Krankenkasse nicht übernehmen. Aus eigener Tasche konnte die 75-Jährige den Transport nicht bezahlen. Nun droht sie zu erblinden. Wie konnte es soweit kommen?

