Meppen. Eine Woche lang haben Eka Zarnadze, eine Richterin aus Georgien, Richterin Elvana Cicolli aus Albanien am Amtsgericht Meppen verbracht. Eine Hospitation im deutschen Rechtssystem, aber auch das Kennenlernen deutscher Umgangsformen.

Zarnadze ist Kammervorsitzende am größten Gericht in Georgiens Hauptstadt Tiflis, Cicolli ist als Richterin am Verwaltungsgericht in Tirana, der Hauptstadt Albaniens tätig.

Die beiden gehören einer Pressemitteilung zufolge zu einer 14-köpfigen Gruppe von Richterinnen und Richtern aus osteuropäischen Staaten, die insgesamt zwei Wochen in Deutschland verbracht haben, um das hiesige Rechtssystem kennenzulernen. Das Hospitationsprogramm wurde organisiert von der Deutschen Stiftung für internationale Zusammenarbeit (IRZ), um bei der Entwicklung rechtsstaatlicher und marktwirtschaftlicher Strukturen zu unterstützen.



Nach einer einwöchigen gemeinsamen Einführung in Königswinter, verbrachten die Richterinnen und Richter aus Albanien, Armenien, Georgien, dem Jordan, Kasachstan und dem Kosovo die zweite Woche an verschiedenen Gerichten im Land (München, Dresden, Bonn, Darmstadt und eben Meppen).

In Meppen wurde der Besuch aus Osteuropa von Richterin Dorothea Sandhaus und Richter Christian Kaßpohl betreut. Mit Dorothea Sandhaus besuchten sie den Niedersächsischen Landtag sowie das Landgericht Osnabrück, wo sie von dessen Präsidenten Thomas Veen begrüßt wurden und u.a. an einer Zivilsitzung teilnahmen. Am Amtsgericht Meppen nahmen sie – jeweils mit Unterstützung einer Dolmetscherin - an Sitzun-gen im Familien- und Strafrecht teil. Gemeinsam mit der Direktorin des Amtsgerichts Anette Schneckenberger besuchten sie die Sitzung des Präventionsrates der Stadt Meppen.

Die Woche fand ihren Abschluss mit einer englischsprachigen Stadtführung. Elvana Cicolli aus Albanien erklärte, sie habe den Besuch des Landtages besonders beeindruckend gefunden. Sie seien – zufällig – der Präsidentin des Landtages, Gabriele Andretta, begegnet, die ihnen ihr Büro gezeigt habe. Man habe sich ausführlich über die Unterschiede in den Ländern unterhalten. Beide Staaten (Georgien und Albanien) kennen das System mehrerer Bundesstaaten nicht. Demensprechend gibt es dort keine Landesregierungen.

Am meisten waren beide davon beeindruckt, wie ruhig es hier in den Verhandlungen zugeht. In ihren Ländern sei eine Verhandlung viel „emotionaler“. Selbst mit einem Richterhammer, der dort regelmäßig zum Einsatz komme, könne man sich oft kaum Gehör verschaffen. Dass die Ehepaare hier im Scheidungstermin ruhig und sachlich, manchmal auch freundlich miteinander umgehen, sei in Georgien und Albanien nicht vorstellbar. Auf die Frage der Direktorin, was ihnen am besten gefallen habe, erklärten beide wie aus einem Munde „the warm welcome“ – das herzliche Willkommen.