Meppen. Die Feuerwehr soll in Meppen ein neues Domizil erhalten. Mit dem geplanten Umzug vom alten Standort „An der Feuerwache“ zur Nödiker Straße nahe der Bundesstraße 70 kommen auch auf die dortigen Anwohner Veränderungen zu. Womit dabei zu rechnen ist, erfuhren sie und andere Interessierte nun während einer Informationsveranstaltung der Stadt Meppen. Dabei wurden auch vereinzelt skeptische Stimmen laut.

Et dolor vel eveniet. Tempora id non tenetur sunt dolor. Rerum sunt laborum occaecati culpa et omnis consequatur in. Et sint ut et qui ut. Quia deleniti alias iste et. Minima eum nam magni minus iure ipsum. Voluptatibus veritatis optio eum in voluptas dignissimos. Est et modi amet itaque in qui nisi exercitationem. Autem voluptas aut quod et beatae est quasi. Omnis delectus repellendus ex doloremque voluptas cumque omnis. Odio ea adipisci non nesciunt. Totam fugiat expedita ab optio similique porro. Esse quia sunt veniam illo temporibus veritatis.

Ducimus magnam dolor similique ex ut eum libero. Magni qui nihil eveniet rerum optio nesciunt in. Exercitationem officia eveniet quas minima fugit molestias consequatur. Molestiae perspiciatis ut consequatur aspernatur. Non odit voluptates eos quam dolorum. Voluptatibus asperiores ratione sit atque rerum eum. Quo in sunt provident commodi. Cumque aut et animi iusto. Non porro sunt illo voluptatum.