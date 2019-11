Meppen. Jährlich messen sich die besten Nachwuchskräfte der Branche bei den emsländischen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen. In diesem Jahr kreierten die Teilnehmer an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Meppen einen Jahrmarkt der Genüsse.

Die Auszubildenden in den Berufen Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau sowie Hotelfachmann/-frau treten in diesem traditionellen Wettbewerb in Disziplinen wie Eindecken einer Festtafel, Kochen, Servieren, Flambieren oder Gästebetreuung gegeneinander an. Eine Jury bewertet die Leistungen und ermittelt damit die emsländischen Jugendmeister des Jahres. Dabei stehen Wettbewerb und Ehrgeiz genauso im Fokus wie Teamarbeit und gegenseitiges Kennenlernen. Thema des Wettbewerbs 2019/20: Ein Jahrmarkt der Genüsse



Bevor die Auszubildenden ihr Können in der Praxis zeigen konnten, mussten sie sich unter anderem bei einer umfangreichen theoretischen Prüfung beweisen. Zudem galt es, im Rahmen der Warenerkennung Lebensmittel genau benennen zu können, eine Rechnung auf Basis einer Stornierung zu erstellen oder beim Gäste-Check-In auch dem kompliziertesten Gast mit seinen zahlreichen Sonderwünschen zufriedenstellend zu bedienen.

Nachdem alle vorangegangenen Prüfungen abgelegt wurden, startete die heiße Phase des Wettbewerbs. Den geladenen Gästen, unter ihnen Wolfgang Hackmann (Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbands) sowie Martin Gerenkamp (Erster Kreisrat des Landkreis Emsland), sollte im fein hergerichteten Restaurant ein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü serviert werden. Vorgegeben waren dabei die Zutaten für Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Die Vorspeise war auf Pilzbasis zu kreieren, im Hauptgang war eine Lammkeule mit Beilagen nach Wahl zu servieren, und das Menü sollte anschließend mit einem Nachtisch bestehend aus Joghurt und Honig abgerundet werden.

Insgesamt vier Gruppen mit je einem Auszubildenden aus den drei Berufen traten gegeneinander an. Die jeweiligen Gruppen mussten als Team funktionieren, die Gäste zufriedenstellen und die Juroren von sich überzeugen.

In der Küche wurde auf Hochtouren gekocht, gebraten und gedünstet - alles unter genauer Beobachtung der Jury. Im Speisesaal bekamen die Gäste von der Hektik nichts mit und wurden von den Servicekräften mit Getränken umfassend bedient. Auf Signal aus der Küche mussten sich dann die Hotel- und Restaurantfachleute am Tisch beim Servieren wie auch beim Erläutern der Gerichte beweisen. Eine besondere Herausforderung für den Service stellte das Flambieren von Feigen, Ananas, Kürbis oder Orangenfilets dar.

Nachdem auch das Dessert serviert wurde, ging es für die Jury an die Auswertung der Leistungen. Den Wettbewerb unter den Restaurantfachleuten gewann Jan Hansmann vom Waldhotel in Lingen, der dort eigentlich eine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert und aus Not am Mann die Rolle des Restaurantfachmanns übernommen hatte. Als beste Hotelfachfrau zeigte sich Nele Schulze-Kalhoff vom Hotel Tiek in Meppen, und über den ersten Platz als Koch darf sich Denys Ilchyshyn vom Hotel Am Wasserfall in Lingen freuen. Die drei Sieger werden nun im März 2020 bei den niedersächsischen Jugendmeisterschaften in Oldenburg ihr Können nochmals unter Beweis stellen.

Schulleiter Peter Diekmann dankten allen Teilnehmern, die allesamt eine tolle Leistung erbracht haben und eine Bereicherung für den jeweiligen Berufsstand sind. Weitere Teilnehmer waren Agron Berisa (Jagdhaus Wiedehage, Haselünne), Alexandra Hummel (Hotel Greive, Haren), Alina Minor (Hotel Pöker, Meppen), Collins Nkosi (African Sky Hotel, Werlte), Eugenin Vorlop (Gasthof Klaas, Lingen), Justus Kettner (Grüner Jäger, Lingen), Kevin Witschen (Hotel Lathener Marsch, Lathen), Maja Augustin (Hotel Greive, Haren) und Sarah Book (Landgasthof Redeker, Haselünne).