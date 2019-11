Meppen. Für die Infrastruktur „Wohnen am Wasser“ in Meppen würden aus öffentlichen Mittel große Summen bereit gestellt, sodass aus einem alten Hafengelände ein schönes Wohnviertel werden kann. Jetzt fordern die Grünen, dass für den Sozialen Wohnungsbau genau so viel getan wird.

Der Blick auf die zukünftige Uferpromenade oder auf die Ems hinter dem Balkon, Wohnungen zwischen 65 und 194 Quadratmetern mit dazugehöriger Tiefgarage: Rechne man dann 3000 Euro pro Quadratmeter in der bevorzugten Lage, dann erhält man die 194 Quadratmeter große Eigentumswohnung für den „Schnäppchenpreis“ von fast 600.000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung der Ortsgruppe. Interessenten sollten sich beeilen, denn 22 von den 24 Wohnungen sind bereits verkauft, zitieren die Grünen den Artikel der Meppener Tagespost vom vergangenen Freitag zum Projekt "Wohnen am Wasser" in Meppen. Die Käuferschicht der bereits verkauften Wohnungen sei gemischt, nicht von reich oder arm ist die Rede, sondern eher von jung und alt, heißt es weiter.

Zur gleichen Zeit als man diesen Artikel in der Meppener Tagespost lesen konnte, hätten die Grünen auf ihrem Parteitag in Bielefeld um mehr bezahlbaren Wohnraum gekämpft, heißt es in der Pressemitteilung. Aus Verzweiflung wurde die Idee vorgetragen, Wohnungen, die zu Spekulationsobjekten geworden sind, oder Wohnblocks, in denen astronomische Mieten verlangt werden, zwangsweise versteigern zu lassen. Die Not werde immer größer in den Ballungsräumen, sodass der Politik keine andere Wahl bleibe als die Mietpreisbremse oder sogar die Zwangsversteigerung.

Soziales Wohnungsbaukonzept reiche nicht aus

Vor Ort in Meppen gibt es ein soziales Wohnungsbaukonzept. Ob das ausreicht, zweifeln die Grünen an. Auch hier gebe es für Menschen mit einem kleinen Einkommen nicht genügend Wohnraum, so ihr Eindruck. Erstaunlicherweise gebe es hingegen genügend Menschen, die sich das Wohnen am Wasser sehr wohl leisten können. Menschen, die auf den Sozialen Wohnungsbau angewiesen sind, gibt es aber auch, heißt es in der Pressemitteilung. Hier seien deutliche Unterschiede erkennbar. Einerseits das gehobene Wohnen am Wasser und andererseits nur wenig Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger, die auf Wohngeld und Unterstützung angewiesen sind. Ob das gerecht ist und ob Meppen auch bald verschärfte Probleme bekommt, bezahlbaren Wohnraum vorzuhalten, sei eine wichtige Frage.

Hier beziehen die Grünen klare Position: auch Meppen brauche mehr Sozialen Wohnungsbau und zwar nicht nur für die Menschen, die die Mieten kaum noch zahlen können, sondern auch für viele Alleinerziehende oder Alleinstehende. Hier müsse eindeutig mehr getan werden.