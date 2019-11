Meppen. Veraltete Verkehrsdaten und zu wenig Klimaschutz: Das kritisierte der NABU beim Erörterungstermin für den ersten Bauabschnitt an der E233.

Um die eingegangen Äußerungen zum geplanten vierspurigen Ausbau der E233 zu diskutieren, hat nun für den ersten Planungsabschnitt der sogenannte Erörterungstermin unter Leitung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Stabstelle Planfeststellung stattgefunden. Der NABU kritisierte insbesondere die unzureichende Berücksichtigung des Klimaschutzes, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation. Außerdem bemängelten Naturschützer, dass die Verkehrsuntersuchung auf Daten von 2010 beruht und die Verkehrsbelastung sich offensichtlich nicht so entwickelt habe, wie in dem Gutachten prognostiziert.



Emissionen nicht thematisiert

Laut Planungsunterlagen wird der Straßenausbau dazu führen, dass pro Tag 119.000 Kilometer mehr gefahren werden. Katja Hübner, Mitarbeiterin des NABU, wies während des Termins darauf hin, dass die diesbezüglichen CO2-Emissionen bisher in keiner Weise thematisiert und quantifiziert würden. Das sei mit den allgemeinen Klimaschutzbemühungen nicht vereinbar. So sehe der Entwurf des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung für den Verkehrssektor ausdrücklich CO2-Minderungsziele vor, was durch den Straßenausbau konterkariert würde. Dieser Punkt müsse zwingend in die Entscheidung über das Projekt einfließen. Eine Ansicht, die von weiteren Anwesenden geteilt wurde.

Ein weiterer Kritikpunkt aus Sicht des Naturschutzes war, dass die Verkehrsuntersuchung, die wichtige Grundlage für viele weitere Gutachten ist, auf Verkehrsdaten aus 2010 aufbaut. Ein Vergleich mit Verkehrsdaten aus 2015 zeige, dass die getroffenen Annahmen für die Verkehrsentwicklung nicht zuträfen. Hübner forderte deshalb, Zählungen vorzunehmen, um realistische Daten zu erhalten. Ob diese Forderung erfüllt wird, wird die Planfeststellungsbehörde demnächst entscheiden.

Bestätigt wurde dagegen bereits, dass die aktuellen Bestände von verschiedenen Tierartengruppen noch einmal im kommenden Jahr erfasst werden sollen. Dies wurde vom NABU ausdrücklich begrüßt.