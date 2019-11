Meppen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Fullener Straße (Landesstraße 47) in Meppen-Esterfeld sind am späten Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuginsassen verletzt worden. Die Straße musste voll gesperrt werden.

