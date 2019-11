Meppen. Ein Wolf hat am Versener Heidesee bei Meppen zwei Schafe und eine Ziege gerissen. Der Fall ist heikel, denn der Naturschutzverein Land Unter e.V. hatte die 40 Hektar große Fläche nach wolfsabweisendem Standard gesichert.

