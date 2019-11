Der gesprengte Altglascontainer in Meppen-Bokeloh. Foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Meppen. Zu einer heftigen Detonation, die vermutlich weit zu hören war, ist es in der Nacht zu Freitag in Meppen-Bokeloh gekommen. Unbekannte hatten in dem Stadtteil einen Altglascontainer gesprengt.