Meppen: Unbekannte bringen Banner am Turmkran an

Wer hat das Banner am Kran angebracht? Die Polizei ermittelt. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. Unbekannte haben am Wochenende in Meppen-Versen ein Banner in luftiger Höhe an einem Kran aufgehängt. Was wenig spektakulär klingt, war aber wohl ebenso waghalsig wie wie verboten: Die Polizei ermittelt.