Meppen. Seit Dienstag ist es im Emsland und der Grafschaft Bentheim vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten gekommen. Die Polizei weist drauf hin, dass es sich hierbei um eine bereits mehrfach erwähnte Betrugsmasche handelt.

Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Anrufer am Telefon als Polizisten aus. Sie berichteten über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft, um so Auskunft von den Angerufenen über ihrer Vermögensverhältnisse zu bekommen. Glücklicherweise sei bislang niemand auf diese Masche hereingefallen, so die Polizei auf Nachfrage. Gemeldet worden waren fünf Anrufe aus Schüttorf, drei aus Nordhorn, sowie jeweils einer aus Haselünne, Papenburg, Spelle und Haren. Die Angerufenen hätte alle richtig reagiert, in dem sie schnell aufgelegten und die echte Polizei informierten.

In jedem Fall sollte Anrufe dieser Art immer der nächsten Polizeistation gemeldet werden, um gegen die Betrüger zu ermitteln.