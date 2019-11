Meppen. Der Hauptausschuss des Behinderten-Sportverbands Niedersachsen (BSN) hat am Wochenende in Meppen getagt. Dabei ging es um den Haushalt 2020 wie auch um jüngste sportliche Erfolge und die Förderung der Inklusion.

„Die Herbstklausur unseres höchsten Gremiums zwischen den Verbandstagen halten wir grundsätzlich nicht in der Landeshauptstadt ab, sondern in der Fläche – vor Ort bei unseren Vereinen“, sagte BSN-Präsident Karl Finke. „Meppen lag für uns nicht zuletzt als Tagungsort auf der Hand, weil unser Hauptausschussmitglied und ehemaliger Vorsitzender der BSG Meppen, Walter Teckert, dort vielfältig aktiv und breit bekannt ist. Leider konnte er uns zwar bei der Vorbereitung der Klausur unterstützen, krankheitshalber jedoch nicht teilnehmen.“



Mehr zum BSN Der BSN ist der Fachverband für Behinderten- und Inklusionssport im Landessportbund Niedersachsen. Er ist die Dachorganisation von 855 Behinderten-sportvereinen oder -abteilungen mit fast 60.000 Mitgliedern und weiteren 44.000 Teilnehmern, die Rehabilitationssport und Funktionstraining mit ärztlicher Verordnung betreiben. Zahlreiche davon sind im Landkreis Emsland ansässig und bieten Menschen mit Behinderung und chronisch kranken Menschen ein breitgefächertes Angebot an Breiten- und Rehabilitationssport. So wurde der Landkreis Emsland auch als Modellregion für die Erprobung von neuen Wegen im Herzsport ausgewählt.

In über 90 Lehrgängen pro Jahr sorgt der BSN für eine hochqualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung von Übungsleitern, die das sportliche Geschehen im Verein bestimmen. Die Vereine bieten im Breitensport fast 40 Sportarten an, also für nahezu jede Behinderungsart und Neigung etwas Passendes. Auch das inklusive gemeinsame Sporttreiben von Menschen mit und ohne Behinderung gewinnt immer mehr an Bedeutung.



Große Erfolge kann der Verband auch im Leistungssport nachweisen. Allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres konnte sich der BSN mit seinen Athletinnen und Athleten über einen nie dagewesenen Regen an nationalen und internationalen Medaillen freuen. Die Bilanz ist stolz: Die niedersächsischen Leistungsträger kamen mit 106 Gold-, 75 Silber- und 52 Bronzemedaillen von Landes-, Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften nach Hause. „Wir sind gespannt, was der Rest des Jahres noch bringt“, sagt Karl Finke im Hinblick auf die gerade laufende Para-Leichtathletik-WM in Dubai.

Ein Kernthema der Meppener Klausur waren die Haushaltsplan-Beratungen für das kommende Jahr. „Auch bei soliden Finanzen ist es nicht einfach, die große Bandbreite der Arbeit zu realisieren, zu der auch drei anspruchsvolle Projekte zur weiteren Realisierung und Ausbreitung der Inklusion im Sport gehört“, so Finke. „Sehr viel Raum findet traditionell aber auch der Austausch von Praxiserfahrungen zwischen dem Präsidium und den Vertretern der Basis und die Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen in allen Bereichen des Verbandes.“

Am Abend des ersten Klausurtags im Hotel Pöker stattete Bürgermeister Helmut Knurbein den Gästen aus allen Teilen Niedersachsens seinen Besuch ab und skizzierte, welche Bemühungen seine Stadt zum Thema Barrierefreiheit unternommen hat und weiterhin unternimmt. „Hierbei freuen wir uns, dass uns Walter Teckert mit seiner Expertise als Betroffener zur Seite steht.“ Karl Finke nannte das schon erfreulich weit umgesetzte Ziel des Projekts „Barrierefreie Stadt“ vorbildhaft, nicht zuletzt würdigte er aber auch die Maßnahmen, mit denen das Hotel Pöker Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Aufenthalt komfortabel gestaltet.