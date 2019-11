Enormer Sachschaden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 in Höhe Emmeln entstanden. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Eine schwer verletzte Frau, hoher Sachschaden und eine voll gesperrte Bundesstraße 70. So lautet die traurige Bilanz die Folgen von zwei Verkehrsunfällen auf der Bundesstraße 70 zwischen Meppen und Haren in kürzestes Zeit an derselben Stelle gewesen.