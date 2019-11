Meppen. 59,5 Prozent der Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-Station in Meppen von den Sachverständigen auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten keine Mängel.

Das ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis. Zusätzlich fanden die TÜV Sachverständigen bei 9,9 Prozent nur geringe Mängel, sodass 69,4 Prozent sofort eine TÜV-Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit bekamen.



Bemerkenswert ist aber auch die andere Seite dieser Plakette: Bei immerhin 30,5 Prozent wurden erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen und das HU-Siegel in den Fahrzeugschein geklebt werden konnten. Als völlig verkehrsunsicher wurde ein Auto eingestuft. Dies ist zusammengefasst das Ergebnis der HU-Statistik vor Ort, die jetzt von TÜV NORD veröffentlicht wurde.

Zwei weitere Zahlen aus der TÜV NORD-Statistik: Der durchschnittliche PKW, der hier an der TÜV-STATION geprüft wurde, war 10,4 Jahre alt und hatte mehr als 127.000 Kilometer auf dem Tacho.

TÜV NORD-weit ist die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln jetzt wieder angestiegen.Diese Entwicklung ist in den Augen der TÜV-Sachverständigen Beleg für die Notwendigkeit der unabhängigen und neutralen Hauptuntersuchung, die in der Regel alle zwei Jahre fällig ist und wegen der Fahrzeuge mit Mängeln in die Reparaturbetriebe geschickt werden. Dadurch werden die Autofahrer angehalten, in einen guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu investieren – zum Nutzen für die Sicherheit auf unseren Straßen.

Dass die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran haben auch die Hersteller mit der Entwicklung von zuverlässiger und langlebiger Technik (zum Beispiel LED-Licht) sicher ihren Anteil.



Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und „Bremse“.