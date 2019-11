Meppen. Die Stadt Meppen bereitet sich auf die anstehende Weihnachtszeit vor. Aus diesem Grund werden in den kommenden Tagen Straßenlaternen und Straßenüberspannungen aufgehängt.

Wie die Stadt mitteilt, soll auch in diesem Jahr die Hase-Hubbrücke ein beleuchteter Hingucker sein. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes installieren dafür in diesen Tagen die stimmungsvolle LED-Beleuchtung, die pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarktes am 25. November Meppens Shoppingmeile in warmes Licht tauchen soll. Insgesamt soll 20 große Weihnachtssterne an den Straßenlaternen und 47 Straßenüberspannungen, die sich jeweils aus einem Stern und zwei Schweifen zusammensetzen, in der Kernstadt, im Bereich von der Gaststätte Up´n Bült, entlang der Ems- und Hasestraße über die Bahnhofstraße bis Juwelier Kastner, ihren Platz finden.