Meppen. Der Ton im Kreistag habe sich dem Einzug der AfD verschärft, hatte EX-Landrat Reinhard Winter (CDU) im Interview mit unserer Redaktion zum Ende seiner Amtszeit betont. Ein weiteres Beispiel für die Veränderung der Streitkultur lieferte die Sitzung am Montag vor einer Woche. Eine Analyse.

„Die Fraktionen untereinander handeln anders als vorher. Der Ton hat sich in manchen Debatten leider deutlich verschärft. Es kommt zu unsachlichen Diskussionen. Ich habe auch den Eindruck, dass die etablierten Parteien ein wenig näher zusammengerückt sind“, bilanziert Winter die Kreispolitik seit dem erstmaligen Einzug der AfD in den Kreistag 2016.

Debatten eskalieren

In den Kreistagssitzungen im Dezember 2018 und im Februar 2019 eskalierten Debatten über Anträge, die die vierköpfige AfD-Kreistagsfraktion eingebracht hatte. Mal ging es um die Forderung einer „Pflichtberatung“ von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu den Themen Sexualaufklärung, Gleichberechtigung, Verhütung, Familienplanung und Mülltrennung. Mal sprach der AfD-Kreistagsabgeordnete Rainer Pund von einer drohenden „Arabisierung und Afrikanisierung“ und hetzte offen gegen „Masseneinwanderung aus muslimischen Ländern“. Die Folge: Zwischenrufe und Proteste, einige Abgeordnete der anderen Fraktionen verließen demonstrativ den Saal, andere warfen der AfD „menschenverachtende und rassistische Äußerungen“ vor. Winter bescheinigte Pund: „Sie haben ihre fremdenfeindliche Maske fallen lassen.“ Es stelle sich die Frage, ob es sich noch lohne, „sich mit der AfD auseinanderzusetzen“.

Fest steht, dass es die AfD weiterhin versteht, die anderen Fraktionen gegen sich auf- und immer mal wieder auch aus der Fassung zu bringen. Das war zuletzt im Kreistag nicht anders, als Pund bei der Aussprache zum Gleichstellungsbericht meinte, dass die Integrationsziele bei muslimischen Zuwanderinnen nicht erreicht worden seien. Das liege an den patriarchalischen Ehen, in denen die Männer ihren Frauen beispielsweise verböten, an Sprachkursen teilzunehmen. Pund schlug deshalb vor, Hebammen als Beraterinnen für schwangere Musliminnen einzusetzen, „damit sie ihnen sagen, dass sie auf ihre Männer zuhause nicht hören sollen“. Zeigt ein solcher Vorschlag das abstruse Weltbild der AfD oder ist es einfach nur pure Provokation?

Anträge abgelehnt

Dieselbe Frage stellt sich bei den jeweils abgelehnten AfD-Anträgen zur Förderung von einkommensschwachen Familien auch bereits mit nur einem Kind sowie dem wortgetreuen Protokollieren bestimmter Redebeiträge in den Kreistagssitzungen. Der Vorwurf: „Wesentliche Inhalte“ im Protokoll könnten „manipulativ geschönt oder vergessen werden“ – eine fast schon faschistische Unterstellung. Von der damit einhergehenden Zielsetzung, die Verwaltung auf diese Weise zu blockieren ganz zu schweigen. Pund warf im Hinblick auf den ersten Antrag derweil die Frage auf, ob dem Landkreis „deutsche“ Kinder und Jugendliche weniger wert seien als „arabische oder afrikanische“?

Abgeordneten platzt der Kragen

Einmal mehr platzte einigen Kreistagsabgeordneten der Kragen. „Das alles ist nur schwer zu ertragen, Wir sollten uns das nicht länger zumuten“, sagte CDU-Fraktionschef Bernd-Carsten Hiebing. Die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Andrea Kötter, nannte die Begründung für den Protokoll-Antrag „eine bösartige Unterstellung“ und sprach von einem „Armutszeugnis“. FDP-Fraktionschefin Marion Terhalle riet, den Fokus der Aufmerksamkeit nicht auf die AfD zu richten. Fairen Umgang „der Kollegen zu meiner rechten Seite habe ich hier noch nie erlebt, ganz im Gegenteil ist ihre Sprache von Vorwürfen und teils persönlichen Angriffen geprägt“, erklärte Terhalle. Und Hermann Meyer (UWG) fragte: „Wollen Sie wirklich, dass das, was Sie hier von sich geben, allen Ernstes protokolliert wird, damit es jeder auf ewig nachlesen kann?“

Wenn die Provokationen verfangen

Manchmal fallen die AfD-Provokationen auch bei erfahrenen Politikern im Emsland auf fruchtbaren Boden. So wie bei der Kreistagssitzung im Dezember, als sich Willi Jansen (SPD) mit Blick auf Pund zu einem Vergleich mit NS-Propagandaminister Joseph Goebbels hinreißen ließ, der aber „rhetorisch besser“ gewesen sei.

Mindestens genauso unglücklich war der Satz des Aschendorf-Hümmlinger CDU-Kreisvorsitzenden Günter Wigbers auf dem Kreisparteitag Anfang Oktober in Rhede, als er zur AfD und dem Wolf meinte: „Beide haben bei uns nichts verloren und gehören beseitigt.“

Willkommene Gelegenheit

Sich im Duktus auf das Niveau des politischen Gegners zu begeben, ist ebenfalls unerträglich. Vor allem, weil es der AfD willkommene Gelegenheiten bietet, selbst in die Opferrolle zu schlüpfen. Auch das gehört zur Strategie. Andrea Kötter brachte es im Kreistag so auf den Punkt: „Sie geben sich hier in der Opferrolle, haben aber kein Problem damit, zu hetzen. Das erledigen Sie mit großer Disziplin.“