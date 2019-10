"On a Turquoise Cloud" - Die "Echoes of Swing" bringen feinste Jazz-Arrangements nicht nur von Duke Ellington ins Meppener Theater. Foto: Peter Löning

Meppen. Eine sehr feine wie auch einzigartige Jazz-Formation ist „Echoes of Swing“, die in der Vergangenheit bereits verschiedentlich in Meppen Halt machte. Seit über 20 Jahren gibt es sie inzwischen in unveränderter Besetzung. Ihre Jubiläums-Tour führte sie jüngst ins Meppener Theater.