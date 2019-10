Diese sieben Damen hatten in ihren Dirndln sichtlich viel Spaß. Foto: Bianca Meyering

Meppen. Urig Oktoberfest feiern in einem der größten Festzelte der Region mit 2400 zünftig gekleideten Partygängern, bayrischen Spezialitäten und zünftiger Live-Musik: Am Wochenende war es bei der Schützengilde St. Hubertus in Meppen wieder soweit.