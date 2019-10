Meppen. Eine wichtige Personalentscheidung steht in der Sitzung des Kreistages Emsland am 28. Oktober an. Die Kreistagspolitiker wählen einen neuen Kreisrat. Nach Informationen der Redaktion ist der bisherige Dezernent Michael Steffens einziger Bewerber. Seine Wahl gilt als sicher.

