Meppen. Das Wochenende vom 25. bis 27. Oktober hat wieder einiges im mittleren Emsland zu bieten. Vor allem Musikfans und Kirmesfreunde werden auf ihre Kosten kommen.

Den Auftakt zum Wochenende gibt es am Freitagabend im Meppener Theater. Um 20 Uhr spielen hier die Jazz-Formation Echoes of Swing. Ohne jede museale Nostalgie schöpfen die vier Musiker beherzt aus dem riesigen Fundus des swingenden Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin. Ausgedehnte Tourneen und weit über 1000 unzählige gemeinsame Konzerte führten das Ensemble quer durch Europa, über den Atlantik, nach Japan, Neuseeland und sogar auf die Fidschi-Inseln – und auch nach Meppen. Eintrittskarten gibt es für 22 Euro an der Abendkasse.

Alte Herren im Kossehof

Weiter geht es am Samstag mit gleich vier Konzerten. Das erste findet ab 20.30 Uhr im Kossehof in Meppen statt. Hier spielt die Band Outsiders. Noch immer haben es die "alten Herren" und Vollblutmusiker richtig drauf, sodass sich das Publikum richtige Oldie-Party freuen darf. Karten kosten an der Abendkasse zwölf Euro.

Niederländer in Blauer Donau

In Haren auf dem Kulturschiff Blaue Donau gibt es am Samstag einen weiteren Konzertabend. Die niederländischen Bands Tape Toy aus Amsterdam und Get Jealous aus Enschede stehe auf der Bühne und verpassen dem einjährigen Bestehen das Kulturschiffes den passenden Sound. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zehn Euro.

Rock im Hahnenmoor

Das dritte Konzert findet in Herzlake statt. Ab 21.30 Uhr rockt es hier wieder an der Schützenhalle im Hahnenmoor. Die Organisatoren der Dorfjugend Hahnenmoor wünschen sich, dass sich „Rock im Moor“ zu einem echten Rockfestival für Jung und Alt etabliert, wobei der Fokus auf Livemusik ausgerichtet ist. Diesmal steht die Cover-Rock-Band Accuacy aus Leer auf der Bühne. Sie besteht aus fünf erfahrenen Musikern, die seit 1992 durch den gesamten norddeutschen Raum touren. Jeder Gast, der bis 21.30 Uhr seinen Eintritt von sieben Euro entrichtet hat, erhält drei Freigetränke. Die Veranstalter möchten mit dieser Aktion und dem pünktlichen Beginn der Band eine Trendwende einleiten.

Rock auf dem Twist

Auch auf dem Twist wird am Samstag gerockt, und zwar im Heimathaus. Hier stehen ab 20 Uhr die Musiker von The Grand East und Coppersky auf der Bühne. Spielen werden sie souligen Rock im Stile der goldenen Ära der 1960er und 70er Jahre. Karten kosten 22 Euro an der Abendkasse.

Kirmes in Haselünne

Von Samstag bis Montag findet auf dem Plesseparkplatz in Haselünne die Herbstkirmes statt. Die Eröffnung ist am Samstag um 14.30 Uhr, am Abend soll es um 21.30 Uhr ein großes Feuerwerk geben. Am Sonntag haben zusätzlich zum Markttreiben auch alle Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Herbstmarkt in Groß Hesepe

In Geeste-Groß Hesepe wird am Sonntag an der Ollen Bäckerei ein Herbstmarkt veranstaltet. Von 13 bis 18 Uhr werden passend zum Herbst und zur Vorweihnachtszeit Aussteller verschiedenste Dinge anbieten. Auch verschiedene örtliche Vereine beteiligen sich mit ihren besonderen Artikeln. Diese werden ihre Einnahmen für soziale Zwecke zur Verfügung stellen.