Meppen. Das Krippenspiel als Mini-Musical und Kennlernproben beim Propsteichor: Im Rahmen eines Pressegesprächs mit der Meppener Tagespost hat Probsteikantor Ansgar Kreutz seine Pläne für eine „konstruktivere Musikarbeit“ in der Propsteigemeinde St. Vitus Meppen dargelegt.

Gemeinsam mit Hildegard Otten, der Schriftführerin des Propsteichores, stellte Kreutz einige für die Weihnachtszeit geplante Musikprojekte vor. Mit seinem Standpunkt, „dass es in einer Stadt wie Meppen erstaunlicherweise wenige Kinderchöre gibt“, leitete er sein erstes Anliegen, auch den Kinderchor der Propstei zu verstärken, ein.

So suche man aktuell Kinder „aus ganz Meppen und Umgebung, die Lust haben mitzusingen. Sie könnten auch gleich beim Krippenspiel am Heilig Abend mit dabei sein“, sagte Kreutz. Das Krippenspiel soll „als eine Art Mini-Musical im Gottesdienst aufgeführt werden“, erläuterte der Propsteikantor. Angesprochen sind musikbegeisterte Kinder ab der ersten Klasse für den Chor und für Solorollen als Engel oder Hirten.

Weihnachtschor für die Christmette

Danach sprachen Kreutz und Otten das Projekt „Weihnachtschor“ an. Wichtig dabei sei es für die Mitwirkenden, „dass sie Weihnachten trotz der Auftritte privat genießen können und nicht jeden Gottesdienst untermalen sollen“, so Kreutz. So werde es für die Christmette in der Propsteikirche am 24. Dezember um 22 Uhr erstmals ein Chorprojekt „Weihnachtschor“ geben, „zu dem alle Interessenten herzlich willkommen sind“, sagten Kreutz und Otten. Geplant seien Stücke aus der englischen Weihnachtsmusik sowie aus dem traditionellen deutschen Repertoire. Vier Proben werden dafür angesetzt, die abwechselnd am Dienstag und am Mittwochabend stattfinden.

Eine Herzensangelegenheit ist es für Kreutz, „auch in meiner Funktion als Regionalkirchenmusiker Emsland-Mitte“, das Projekt „Kontakte zum Mitsingen“ publik zu machen. Dazu lädt der Propsteichor Meppen alle Interessierten ein, als Sängerinnen und Sänger projektweise an vier Proben und bei einer Aufführung des Propsteichores teilzunehmen. „So können Singbegeisterte ohne Vorkenntnisse in den Chor für eine begrenzte Zeit hinein schnuppern“, sagte Kreutz.

Für den Chor strebt der Probsteikantor „etwas mehr Verbindlichkeit und Kontinuität an, und das kann mit Freude am fast professionellen Arbeiten hervorragend gelingen“, weiß Kreutz auch aus seiner ehemaligen Tätigkeit als Gründer und Leiter des Westfälischen Kammerchors Warendorf. Auf ein Konzert dieses Chores in Meppen freut sich Kreutz besonders, denn der tritt am 9. November um 19.30 Uhr in der Propsteikirche unter dem Motto „An Angel Song“ auf. Motto gebend für dieses Konzert ist das Stück „An Angel Song II“ des Engländers Will Todd. Weitere klangsinnliche Stücke von Eric Whitacre, Heinrich Schütz, Anton Bruckner, oder Tilo Medek werden in diesem Konzert zu hören sein, „etliche davon erstmals in Meppen“, verspricht Kreutz. Karten sind an der Abendkasse für acht Euro erhältlich, der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sowie Schüler und Studenten ist frei.



Infos und Anmeldungen zu den einzelnen Projekten gibt es ab sofort beim Kirchenmusiker der Propstei Regionalkantor Ansgar Kreutz unter Ansgar.Kreutz@bistum-osnabrueck.de oder auf der Facebookseite der Propsteimusik Meppen.