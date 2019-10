Die Herzog-Arenberg-Straße wird saniert. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Die Straßensperrung in der Meppener Innenstadt hat in diesem Jahr einen Tag länger gedauert. Nach dem Ende der Herbstkrimes am Montagabend wollten viele am Dienstagmorgen wieder mit dem Auto über die Hasehubbrücke fahren.