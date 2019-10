Meppen. Die Meppener Krimitage bieten vom 6. bis 16. November ein hochkarätiges Programm: Der ehemalige Leiter der Bremer Mordkommission Axel Petermann ist ebenso vertreten wie der ostfriesische Autor Manfred Schmidt.

Eine der wohl angenehmsten Möglichkeiten, die dunkle Jahreszeit zumindest gemütsmäßig ein wenig aufzuhellen ist es bestimmt, sich mit Gleichgesinnten abends zusammenzusitzen, um sich gruselige oder schwarzhumorige Kriminalgeschichten anzuhören. Diese Möglichkeit bietet sich bei den 6. Meppener Krimitage mit einem hochkarätigen Programm, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Anfang macht am Mittwoch, 13. November, der ostfriesische Krimiautor Manfred Schmidt mit seinem Programm „Der Tod kommt aus Mordwest“ im Café Koppelschleuse. Begleitet wird Manfred Schmidt von dem versierten Singer/Songwriter Helmut Bengen, der im Liedermachergenre ebenso zuhause ist, wie im plattdeutschen Folk oder im urtümlichen Blues.



Ehemaliger Leiter der Mordkommission

Bereits zum wiederholten Mal ist der bundesweit bekannte ehemalige Leiter der Bremer Mordkommission Axel Petermann zu Gast in Meppen. Der Fallanalytiker, Buchautor sowie ständige Berater des Bremer Tatorts beschäftigt sich seit seiner Pensionierung vor fünf Jahren im Auftrag von Angehörigen und Anwälten mit der Aufklärung ungeklärter Todesfälle. Am Donnerstag, 14. November, wird Petermann sein neuestes Buch „Die Elemente des Todes“ im Jugend- und Kulturzentrum Jam vorstellen, das er gemeinsam mit dem Roman-Autor Claus Cornelius Fischer verfasst hat.

Er gilt als „Meister des schwarzen Humors“: der Berliner Krimi-Autor Stephan Hähnel. Seine Erfolgs-Bücher tragen Titel wie „Von dunklen Augen und dunklen Seiten“ oder „Verschwiegene Wasser“. Am Freitag, 15. November, liest Hähnel im Polizeigebäude aus seinem aktuellen Buch „Gift hat keine Kalorien“. Musikalisch begleitet wird er vom Fingerstyle-Gitarristen Helm van Hahm aus Münster, der sich in jüngerer Zeit schwerpunktmäßig mit Krimimusiken beschäftigt hat.



Krimi und Musik

Eine Veranstaltung der ganz besonderen Art erwartet die Meppener Krimifreunde am Abschlussabend der Krimitage: die junge Stargeigerin Natasha Korsakova, die mittlerweile weltweit konzertiert, ist nicht nur eine bewunderte Geigerin, sie schreibt auch spannende Kriminalromane, die in ihrem Metier angesiedelt sind. Am Samstag, 16. November, wird Natasha Korsakova ihren zweiten Krimi „Römisches Finale“ im Alten Güterbahnhof vorstellen. Während ihrer Lesung wird sie begleitet von der Pianistin Kira Ratner.

Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist Information Meppen (TIM) oder online unter vibus.de erhältlich.