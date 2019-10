Meppen. Angebote der gemeindenahen Seelsorge und gesundheitlichen Vorsorgeplanung sind in der Meppener Innenstadt in einem neuen Beratungsbüro der Vitus Werke gebündelt.

Mitten in der Meppener City in der Ludmillenstraße und damit in guter Nachbarschaft von Hospizverein, Wärmestube der Caritas oder dem Pfarrbüro der Propsteigemeinde findet sich seit einigen Monaten das neue Vitus „Invo“-Büro, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Abkürzung steht für "inklusiv vor Ort".

„Wer lange nachdenkt, beginnt nicht. Und wer nicht beginnt, gewinnt nicht“, mit diesen Worten begrüßte Marco Strodt-Dieckmann, Kompetenzfeldleiter Wohnen und Lebensgestaltung bei Vitus die rund 30 geladenen Gäste. „Wir sind froh diese Räumlichkeiten in der Ludmillenstraße für unsere Angebote gefunden zu haben. Dieses Vorhaben konnte von der zufälligen Entdeckung des Leerstandes über die vertraglichen Absprachen mit dem Ehepaar Heidfeld als Vermieter bis zu notwendigen baulichen Anpassungen sehr kurzfristig umgesetzt werden, was uns sehr freut.“

Beratung und Vorsorgeplanung

Mit Christine Schütte und Dagmar Peters Lohmann haben hier zwei Pastoralreferentinnen jetzt ihren Dienstsitz, die unter dem Motto „gemeinsam Leben und Glauben teilen“ Menschen mit und ohne Behinderung auf kirchlichem Boden zusammenbringen und zur Begegnung ermutigen, heißt es in der Pressemitteilung. Mats Barlage arbeitet im Rahmen eines von Aktion Mensch geförderten Projektes am Thema „gelingende Kommunikation“, das sich sowohl auf die Arbeit in den Vitus Einrichtungen als auch auf andere Akteure im Sozialraum wie öffentliche Verwaltung, Kirchengemeinden bis hin zum Bäcker an der Ecke richtet. Mit Beratungsangeboten der gesundheitlichen Vorsorgeplanung für die letzte Lebensphase, einer neuen gesetzlichen Krankenkassenleistung nach §132g SGB V, machen Martina Mensen, Alfons Schlarmann und Rafaela Pietryga die Bürogemeinschaft komplett.

Vitus Geschäftsführer Michael Korden wertete das neue Invo-Büro als wichtigen Baustein der sozialraumorientierten Arbeit von Vitus und als weiteres Beispiel der Innovationskraft des Unternehmens. „Dafür wurden wir in diesem Jahr als TOP 100 Innovator der deutschen mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet.“

Bürgermeister Helmut Knurbein und die Sozialdezernentin des Landkreises Emsland Dr. Sigrid Kraujuttis würdigten das neue zentrale Angebot als weiteren Schritt auf dem Weg zu mehr Inklusion. „Gerade das Thema der gelingenden Kommunikation ist auch für die öffentlichen Verwaltung etwas, wo wir profitieren können und noch besser werden wollen“, so Kraujuttis. Propst Günter Bültel gab den Räumlichkeiten den kirchlichen Segen und wünschte eine gute Nachbarschaft.