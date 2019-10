Bahn sperrt wieder unangekündigt Bahnübergänge in Meppen CC-Editor öffnen

Bereits im Frühjahr sperrte die Bahn zahlreiche Bahnübergänge in Meppen. Archivfoto: Harry de Winter

Meppen. Bereits im Februar 2019 sorgten Gleisbauarbeiten an der Emslandbahnstrecke für Irritationen bei Verkehrsteilnehmern, da ohne Ankündigung Bahnübergänge gesperrt wurden. Große Umwege mussten in Kauf genommen werden. Nun wurden wieder ohne Ankündigung Bahnübergänge in Meppens Stadtgebiet gesperrt.