Sarina Thien singt heute bei "Mein Lied für Dich" für ihren Mann Christian. Foto: Jana Probst

Meppen . Seit einem schweren Autounfall vor drei Jahren leidet Sarina Thien unter den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas. Ihr Mann Christian hat sie in der Zeit unterstützt – in der ZDF-Sendung "Mein Lied für Dich" will sie sich am heutigen Mittwoch bei ihm bedanken.