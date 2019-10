Gegner des Ausbaus der Europastaße treffen sich in Herzlake CC-Editor öffnen

Gut ausgerüstet machte sich die Gruppe aus Meppen auf die Tour. Foto: Gerd Mecklenborg

Meppen/Herzlake. Pünktlich um zehn Uhr am Samstag haben sich 15 Radfahrer in Meppen getroffen, um an der Fahrrad-Sternfahrt nach Herzlake zum Protest gegen den Ausbau der Europastraße 233 teilzunehmen.