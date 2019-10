Meppen. Am Stadtforst 11 in Meppen hat das neue Restaurant Murano Eröffnung gefeiert. Geladen waren zahlreiche Gäste die, den neuen Inhabern gratulierten.

48 Jahre lang haben zuvor Helga und Heinz Kemper das Restaurant "Am Waldstadion" in Meppen geführt. In den neu renovierten Räumen können die Gäste abwechslungsreiche mediterrane Küche genießen. Es werden nach Angaben der Inhaber natürlich auch regionale Köstlichkeiten in vielfältigen Varianten, mit einheimischen Zutaten und Gewürzen angeboten. Das „Murano-Team“ freut sich sehr auf die Gäste und empfiehlt zur Speiseauswahl gerne einen passenden Wein.

Geöffnet hat das neue Restaurant täglich von 17-23 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 05931-12516 und im Internet unter www.murano-meppen.de