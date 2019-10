Meppen. Die Meppener dürfen sich auf ein ganz besonderes Highlight freuen. In einer Gastvorstellung der Moldawischen Nationaloper wird am 28. Oktober um 20 Uhr im Theater Meppen mit „La Traviata“ eines der meistgespielten Opern aufgeführt. 120 Darsteller und Musiker wirken mit.

