Meppen. Die Sanierungsarbeiten im Emsbad Meppen sind annähernd abgeschlossen. Fünf neue Startblöcke zieren ab Montag, dem 21. Oktober, das Schwimmerbecken im Meppener Hallenbad.

Seit dem 7. und noch bis zum 20. Oktober findet im Meppener Emsbad einer Pressemitteilung zufolge die jährliche Revision statt. Dann wird das Wasser abgelassen, Böden, Fliesenwände, Umkleidekabinen – alles wird gesäubert und für das kommende Jahr „frisch gemacht“. Im Rahmen dessen wurden auch die Startblöcke im Bereich des Schwimmerbeckens ausgetauscht.

„Für die Revision eignet sich nur die Ferienzeit, da es sonst zu Einschränkungen im Schul- und Vereinssport kommen würde“, erklärte Geschäftsführer Romann van Leeuwen. In der Regel werde die Revision in den Sommerferien durchgeführt, da man dann auf das Freibad ausweichen könne. Aufgrund einer Verzögerung bei der Lieferung der Startblöcke konnte der Austausch jedoch erst in den Herbstferien erfolgen. Um eine zweimalige Schließung des Embades zu vermeiden, wurde die Revision auf die Herbstferien verschoben.



Gleichzeitig erstrahle das „digitale Emsbad“ in neuem Glanz, meint die Stadtverwaltung. Von nun an präsentiere sich das Emsbad auf einer eigenen Homepage. Bisher nutzte das Team die Facebook-Seite „Emsbad Meppen“, um über Aktuelles und Veranstaltungen zu informieren. Unter www.emsbad.de finden Interessierte ab dem 21. Oktober alle Informationen rund um das Meppener Hallen- und Freibad. Der Aufbau und die Gestaltung gleichen der Homepage der Stadt Meppen, sodass sich Besucher schnell und einfach orientieren können.

Auf der Homepage werden unter anderem Informationen über das Hallen- und Freibad, den Sauna- und Spa-Bereich sowie die Entstehungsgeschichte des Embades bereitgestellt. Aber auch Veranstaltungen, wie die regelmäßig stattfindende „Pool Party“ für Kinder und Jugendliche, und veranstaltungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten werden auf der Homepage bekannt gegeben.

Die dritte „Baustelle“ im Emsbad ist die Kassenanlage. Dank einer Umrüstung sind zukünftig auch Karten- und Handyzahlungen möglich.