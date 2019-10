Meppen. Das kommende Wochenende von 18. bis 20. Oktober 2019 wird musikalisch und akrobatisch. Drei verschiedene Konzerte in Haren und Meppen laden zum Feiern ein, die Rathauskirmes bietet unter anderem ein großartiges Feuerwerk und der Circus Olympia präsentiert sich in voller Blüte.

Freitag geht es los mit einem Knall. Am Eröffnungstag der Meppener Rathauskirmes wird um 21.30 Uhr ein Feuerwerk über den Dächern der Stadt geboten. Die Besucher erwarten wieder viele Attraktionen und Fahrgeschäfte mitten in der Innenstadt. Am Kirmessamstag haben die Buden und Fahrgeschäfte ab 10 Uhr geöffnet. Parallel zum bunten Kirmes-Treiben laden am Sonntag die Einzelhändler ab 13 Uhr zu einem Einkaufbummel ein. Die Karussells drehen sich nach Ladenschluss um 18 Uhr weiter.

River Boat Revival 2.0

Am Samstag heißt es im Harener Hotel Hagen River Boat Revival. Ab 21 Uhr präsentieren verschiedene DJs ihre persönlichen River Boat Lieder und laden zu einem Partyabend in Anlehnung an die vergangene Diskothekenzeit ein. Kartenreservierung unter Telefon: 05932/72990.

Jubiläumskonzert

Ebenfalls am Samstag findet ein weiteres Konzert in Haren statt. Das Kulturschiff Blaue Donau feiert sein einjähriges Bestehen und lädt zum Konzerterlebnis mit den Bands „Elm Tree Circle“ und „Everything in Boxes“ ein. Ab 20:30 Uhr startet das Jubiläumskonzert auf dem Kulturschiff und bietet modernen Emo-Punk, in dem sich die stilistischen Einflüsse der 2000er Pop-Punk Idole der Band mit einer guten Portion emotionaler Texte und melancholischer Akkorde paaren. Zudem zeigt die die Band „Everything in Boxes“ eine spannende Mischung aus Rock, Punk und Alternative, die im selben Moment ein Gefühl der Melancholie und zugleich Lebensfreude zum Ausdruck bringt.

„Alarming Jesus“

Ein weiteres Konzert findet am kommenden Samstag im Jugend- und Kulturzentrum Jam in Meppen statt. Am Samstagabend tritt die fünfköpfige Band „Alarming Jesus“ ans Mikro und benutzt diesen provokanten Titel als Anspielung auf den wachsenden Trend sich vorgekaute Meinungen eigen zu machen, vermeintlichen Nachrichten blind zu trauen und gesellschaftliche Bewegungen nicht zu hinterfragen. Karten für die Lingener Alternative-Metal Band kosten im Vorverkauf sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro.

„Internationale Reise durch die weite Circuswelt“

Unter diesem Motto tritt der Circus Olympia am kommenden Wochenende im Meppen auf. Mit Luftakrobaten, anmutigen Artisten in der Manege und humorvollen Clowns, sowie tollkühnen Reitern und humanen Tierdressuren bietet der Zirkus eine pure Augenweide. Das zweistündige Programm des großen Artistenensembles ist eine Zirkusolympia quer durch die internationale Welt der Träume. Freitag ab 17 Uhr und Samstagnachmittag ab 15 Uhr präsentieren die Schausteller ihr Programm im Zirkuszelt hinter dem Meppener Schwimmbad. Am Sonntag ist großer Familientag, dann startet die Veranstaltung um 14 Uhr und Erwachsene zahlen den Kinderpreis. Reservierungen unter 0174/6641615 und täglich von 11 Uhr bis 12 Uhr, sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Zirkuskasse.