Herzlake. Wer die Waldbühne Ahmsen kennt, der weiß, dass dort alle Darsteller und Verantwortlichen hinter den Kulissen ausschließlich ehrenamtlich aktiv sind. Als Dankeschön für den Einsatz während der Saison gibt es für alle Aktiven im Herbst einen Ausflug.

So fuhren etwa 30 Kinder und Jugendliche in das Jump House Bremen, wo sie sich auf Trampolin und Co so richtig auspowern konnten. Zum Glück blieben alle unverletzt.



Für die Erwachsenen stand eine viertägige Fahrt nach Prag an. 90 Personen machten sich auf den Weg in die Tschechische Republik. Dort galt es, in mehreren Gruppen die wunderschöne alte Stadt und ihre Burg zu erkunden. Auch die abendliche Schifffahrt auf der Moldau wird vielen sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Dank Reiseorganisator Bernd Aalken, der während der Saison als Regisseur fungiert, kamen auch kulinarische Highlights und Zeit für Geselligkeit nicht zu kurz. Am Ende der Fahrt waren sich alle einig: Prag muss man gesehen haben.

Die Bühnenmitglieder sehen sich bereits zum Winterball wieder, der in diesem Jahr unter dem Motto „Galaabend“ steht, bevor es dann mit Beginn des neuen Jahres wieder an die Probenarbeit geht. Die Stücke für 2020 stehen bereits fest: Als Familienmusical wird es „Käpt’n Blaubär“ geben, während als Schauspiel „Die Passion“ auf dem Spielplan steht. Auch neue Spieler sind immer gerne willkommen. Besonders für die „Passion“ hofft Regisseur Bernd Aalken auf „eine große Spielschar“. Wer gerne einmal in Ahmsen dabei sein möchte – egal ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen – kann sich per E-Mail melden unter info@waldbuehne-ahmsen.de.