Straßensperrungen in Meppen wegen der Rathauskirmes CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Meppen. Aufgrund der Rathauskirmes am Wochenende sind in Meppen Straßensperrungen erforderlich. Darüber hinaus sollen direkt im Anschluss an die Kirmestage Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden.