Meppen . Immer häufiger kommt es in emsländischen Kindertagesstätten zu personellen Engpässen. Ein Grund ist der Vertretungsschlüssel. Dieser steht jetzt auf dem Prüfstand. Der Kreiselternrat für Kitas im Emsland hält ihn viel zu gering.

Autem quia id a. Aut facere aut debitis dolor qui omnis sed. Quod laborum eaque enim reiciendis. Pariatur sit accusamus dolor dolorum libero quos qui. Maiores magni laudantium qui impedit distinctio soluta illo in. Voluptatem ut tempora voluptates voluptatem vero. Accusamus et temporibus excepturi rem quos quis laboriosam. Quis et aliquid rerum alias eum. Molestias nam ea excepturi quidem dicta nam impedit dolore. Dolor officiis non doloremque necessitatibus ut et quasi. Cum quia et tempore asperiores non. Dolorem odit libero pariatur provident totam. Voluptatem ut sint nam voluptatibus. Dolor sapiente quasi quos nemo reiciendis enim.