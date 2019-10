Geeste. Der Bahnübergang in Geeste-Osterbrock wird von Mittwoch, 16. Oktober, ab 20 Uhr bis Donnerstag, 17. Oktober, um 7 Uhr auf Grund von Gleisbauarbeiten voll gesperrt, das teilte die Deutsche Bahn mit.

Verkehrsteilnehmer sollten während dieser Zeit die Bahnübergänge Bienerfeldstraße in südlicher Richtung oder Königsstraße in nördlicher Richtung nutzen. Eine Querung des Bahnüberganges in Osterbrock ist nicht möglich.