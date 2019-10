Herzlake. In der Nacht zu Sonntag ist es in Herzlake zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann von einem Auto überfahren wurde. Das merkwürdige an dem Fall ist, dass der Mann auf der Haselünner Straße lag und hier überrollt wurde. Nicht zum ersten Mal ist ein Unfall dieser Art im Emsland passiert.

