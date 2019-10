Die Teilnehmer des Austauschs zwischen Meppen und Emmen. Foto: Marianum Meppen

Meppen. „Ich habe so viel gelernt, het was zo leuk“ – so kommentierten Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Marianum Meppen und des Hondsrug College Emmen ihre gemeinsame Austauschwoche. Bereits zum 16. Mal trafen sich deutsche und niederländische Jugendliche in einer Schülerbegegnungswoche, während der sie zunächst zwei Tage in Emmen und anschließend zwei Tage in Meppen gemeinsam lebten und lernten.