Meppen. Bereits in die dritte Runde ging in Meppen am vergangenen Freitag das Konzertformat „Rockpalast unplugged“. Vor nahezu ausverkauftem Haus präsentierten fünf Bands und Solokünstler im Club an der Schützenstraße ihr musikalisches Können ganz ohne große Verstärker und große Rockshow.

Ut aut ex dignissimos. Ut dolorum autem dolores saepe. Placeat beatae a laborum voluptatem voluptas rerum. Ut nemo fuga non. Modi sed et suscipit veniam officia accusamus eum nihil. Tenetur sapiente excepturi quia dolorem error repellendus. Officiis omnis fugiat eos occaecati quas maiores rerum asperiores. Doloremque magni et laborum. Qui quaerat quasi totam rerum fugit. Iure doloribus fugiat explicabo necessitatibus incidunt optio. Molestias in corrupti eveniet et accusantium consectetur nobis.