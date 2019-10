Osnabrück. Am späten Sonntagabend ist es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Gemeldet wurde der Brand nach ersten Angaben der Polizei Meppen gegen 22.48 Uhr. Die Brandursache für das Feuer in der Wohnung des Hauses in der Langen Straße ist unbekannt. Personen scheinen nicht verletzt zu sein. Die Löscharbeiten dauern an.

Alles Weitere ist noch unbekannt.