Osnabrück. Am späten Sonntagabend ist es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die insgesamt 13 Bewohner konnten ohne Verletzungen evakuiert werden. Die Brandursache ist bislang unklar.

Laut der Polizei Meppen wurde der Brand in einer Wohnanlage in der Nordstadt gegen 22.48 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aus bisher unbekannten Gründen ein Schrank in Brand geraten. Die Betreuerin der Einrichtung hatte die Evakuierung beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeugs fast beendet.

Lediglich eine Person von den insgesamt 13 Bewohnern musste noch von der Feuerwehr befreit werden. Mit einem Überdruckbelüfter wurde der giftige Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt. Eine Person musste im Anschluss von den Rettungskräften ärztlich versorgt werden. Der betroffene Bereich ist nach Angaben der Polizei vorerst unbewohnbar. Im Zuge der Evakuierungs- und Löschmaßnahmen musste die Kreuzung Vitusstraße/Bokeloher Straße zum Teil voll gesperrt werden.