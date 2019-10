Im neuen Amt als Rektorin an der Hasebrinkschule Meppen begrüßte Dezernent Jan Heinemann Astrid Bogatz-Hunker. Foto: Hasebrinkschule Meppen

Meppen. Seit diesem Jahr heißt es an der Hasebrinkschule in Meppen schon: „Guten Morgen, Frau Bogi“, wenn die neue Rektorin in die Grundschule kommt. Nun wurde Astrid Bogatz-Hunker auch offiziell in ihr Amt eingeführt. Den Rahmen bildete eine bunte und bewegende Feier in der Schule.