Meppen. Bei sommerlichen Temperaturen veranstaltete der SV Bokeloh zum dritten Mal den „Derbypokal“, ein Vorbereitungsturnier für Mannschaften aus dem Bereich Emsland-Mitte. Sieger wurde die zweite Mannschaft des SF Schwefingen.

Geplant war, dass insgesamt acht Mannschaften in zwei 4er-Gruppen spielen. Doch kurz vor dem Turnierbeginn sagten drei Teams ab, sodass die fünf verbliebenen in einer Gruppe den Sieger ausspielten. Anpfiff der Partien war um 12 Uhr. Zwei Spiele wurden aus zeitlichen Gründen parallel auf dem Sportplatz am Stationsweg ausgetragen.

Im Laufe des Tages setzte sich ungeschlagen Schwefingen II als Sieger des Turniers durch. Zweiter wurde Hemsen und SV Eltern Dritter. Gastgeber Bokeloh wurde überraschender Weise Vierter und die A-Jugend Schwefingen/Teglingen/Meppen belegte Platz fünf. Als bester Torwart wurde Florian Specker vom SV Eltern ausgezeichnet. Bester Spieler wurde Philipp Moß von Schwefingen II. Der SV Bokeloh bedankt sich bei allen Spielern, Betreuern, Helfer und Sponsoren für ein tollen „Derbypokal 2019“.