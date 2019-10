Räumungsverkauf bei Taschen + Co & Kiek in Meppen und Haselünne CC-Editor öffnen

Totalräumungsverkauf bei Taschen + Co & Kiek: Für die Filialen in Meppen und Haselünne ist bereits ein Nachfolger gefunden. Foto: Reinhard Fanslau

Meppen. Mit „Taschen + Co. & Kiek in“ am Neuen Markt 82-84 in Meppen schließt ein Fachgeschäft mit langer Tradition. Doch wird es dort keinen Leerstand geben und es gehen keine Arbeitsplätze verloren. Unter neuer Leitung geht es am selben Standort weiter. Dasselbe gilt für die Filiale in Haselünne, Markt 12.