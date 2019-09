Meppen. Die Saison übliche Herbstbelebung des Arbeitsmarktes spiegelt sich im Emsland und in der Grafschaft Bentheim wider. Mit 6.199 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 420 Personen weniger erwerbslos gemeldet als im Vormonat.

