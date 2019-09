Meppen. Das Fanprojekt Meppen lädt am Donnerstag, 10. Oktober, zu einem Vortrag in die Esterfelder Gaststätte „Emskrug“ ein. Zu Gast ist der renommierte Journalist und Fanforscher Christoph Ruf, der auf das schwierige Verhältnis zwischen Polizei, aktiven Fanszenen und Ultras eingeht.

Im Anschluss ist eine offene Diskussionsrunde geplant. Unter dem provokanten Titel „Wie Hund und Katz“ möchte Christoph Ruf die Probleme beleuchten, die im Alltag von aktiven Fußballfans und Polizei offensichtlich werden. Das Verhältnis wirkt nach außen vergiftet und geprägt durch gegenseitige stereotype Feindbilder. Während aktive Fans und Ultras in den Stadien zwar für tolle Stimmung und beeindruckende Choreographien gefeiert werden, haftet ihnen in der Öffentlichkeit und den Medien oft generell das Stigma der gewaltbereiten Chaoten an, das sich immer wieder in Konflikten mit der Polizei niederschlägt.

Im Zuge der Diskussion um neue Polizeiaufgabengesetze und einer aktuellen Studie zu rechtswidriger Polizeigewalt, steht aber momentan auch die Staatsmacht durchaus in der öffentlichen Kritik. Im Vortrag soll es unter anderem darum gehen, wie sich beide Seiten selbst kritisch hinterfragen könnten und wie die genannten Konflikte in der öffentlichen Meinung wahrgenommen und für die Durchsetzung restriktiver Law-and-Order-Politik missbraucht werden.

Freier Journalist

Christoph Ruf ist freier Journalist und Autor und schreibt regelmäßig für Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Spiegel-Online, Berliner Zeitung, taz und andere Medien. Er war bereits im Januar 2018 in Meppen zu Gast und gilt seit Jahren bundesweit als Experte zu sport- und fanpolitischen Themen sowie Diskriminierung und Rechtsextremismus und hat zu diesen Themen mehrere Bücher veröffentlicht. Mit seiner erneuten Einladung geht das Fanprojekt Meppen damit neben der reinen Fanarbeit weiterhin dem Auftrag der politischen Bildung und Aufklärung nach.

Der Vortrag von Christoph Ruf findet am Donnerstag, 10. Oktober 2019, in der Gaststätte „Emskrug“ (Deichstraße 1 in Meppen) statt. Beginn ist um 20 Uhr und der Eintritt ist frei. Das Mindesalter beträgt 16 Jahre.