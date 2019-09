Meppen. In den Fußgängerzonen Bahnhofstraße und Zum Stadtgraben in Meppen soll der Radverkehr demnächst freie Fahrt haben. Laut Mehrheitsbeschluss des Stadtrats dürfen Radfahrer diese Bereiche anders als bislang auch tagsüber im Sattel durchqueren. Eine Ausnahme bleibt das Areal vor der Meppener Tagespost.

