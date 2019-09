Feuerwehr am Einkaufscenter MEP in Meppen im Einsatz CC-Editor öffnen

Mit Ölsperren stoppte die Feuerwehr Meppen das ausgelaufene Diesel und Heizöl auf dem Wasser. Symbolfoto: Michael Hehmann

Meppen. Am Einkaufscenter MEP in Meppen ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Auf dem Wasser des dortigen Hafens und Haseufers schwammen Reste von Diesel oder Heizöl auf der Wasseroberfläche.